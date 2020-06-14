憂疫情重燃！分析料韓股本周難升破2200點關

新冠肺炎疫情本月以來持續蔓延，南韓首都圈感染個案仍在增加。外媒報道，分析師表示，由於人們擔憂疫情死灰復燃，預計南韓股市本周將徘徊在2,200點的重要心理關口之下。

南韓綜合股價指數(KOSPI)上周五(12日)收報2,132點，按周下跌2.27%。從2月18日起，因新天地教會信徒爆發集體感染，導致疫情於南韓大規模蔓延，韓股亦自2,200點水平節節向下，3月中更低見1,457點。踏入4月韓股終於重拾動力，至5月底才重上2,000點。

Nh Investment & Securities分析師Noh Dong-kil指出，投資者對美國經濟復甦的懷疑態度湧現，加上疫情再度爆發的擔憂，令本周南韓股市不樂觀。不過，美國聯儲局放鬆貨幣政策的傾向，對南韓股市而言是正面因素。

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