新冠肺炎：受累旅遊限制　首季中國外流資金僅78億元

中美緊張關係升溫，中國經濟疲弱導致人民幣加速貶值，外媒報道指，愈來愈多迹象顯示，中國有錢人正設法規避外匯管制，將資金移往海外。

目前中國實施的外匯管制，使每年每人只能換匯5萬美元(約39萬美元)。對於想投資海外的人而言，通常會動用親友來拉高總額，或分批攜帶現金赴海外旅遊。現時內地人要將資金移往海外，普遍是在香港設立美元帳戶。近來許多內地有錢人又開始設立這種帳戶。而隨着疫情席捲中國內地，他們對海外房地產和保險產品的興趣亦相應提高。

不過，疫情大流行下各地實施旅遊限制，有數據顯示，資金外流速度減慢。據法國外貿銀行(Natixis)統計，今年首季中國外流的資金僅10億美元(約78億港元)，惟隨着邊境重新開放，資金外流速度可能加快。香港一家外匯計價保險經紀商表示，過去兩年人民幣貶值逾10%，內地有錢人需要外匯來保護資產。

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