大鱷也謙卑？索羅斯前「軍師」及瓊斯話要「敬畏市場」

外國傳媒報道，1992年協助「國際大鱷」索羅斯策動沽空英鎊而一戰成名的「軍師」、對沖基金大佬德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)，以及估中1987年10月特大股災而一戰成名的知名對沖基金經理、近年已屆退休之齡的瓊斯(Paul Tudor Jones)，近期展現了他們對股市的「謙卑」，主因是美股自3月以來的反彈，確實讓他們大吃一驚。

瓊斯說：「讓我告訴你，如果有一個謙卑批(食用的批)特許經營權，相信會有很多人排隊爭取，因我們所有人都包括在內。」

德魯肯米勒亦同樣「謙卑」地說：「我在職業生涯中屢屢受挫，我相信以後會有很多次，尤其是最近三周肯定我是適合謙卑的類別。」

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626