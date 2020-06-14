新冠肺炎：多項因素利好！黃金ETF有望升上9年高位

市場擔心第二波疫情衝擊經濟展望，投資者避險情緒帶動黃金漲勢，紐約期金上周五(12日)收報每安士1,737.3美元，跌0.1%，惟全周計累升3.2%。專家預計，黃金交易所買賣基金(ETF)可能重新站上9年高位。

外媒報道，美國外匯經紀商OANDA資深市場分析師Edward Moya指出，美股上周四(11日)創下3月以來最大跌幅後，周五(12日)股價雖然反彈，但機構投資者的避險需求不減，帶動金價持續上揚。其次是美國多個州份確診人數回升，可能影響企業的復工計劃，意味着經濟活動將減弱，可望推升金價。另方面，美國聯儲局下修2020年美國經濟預測，悲觀看法衝擊市場信心，投資者再次對全球經濟前景感到擔憂，亦成為金價的推動力。

全球最大檔黃金SPDR黃金ETF(GLD)上周五收市漲0.14%，報162.62美元。SPDR黃金ETF在2011年9月升見185.85美元，創下歷史新高。Ascent Wealth Partners主管Todd Gordon表示，股市可能已經出現超買，黃金市場是投資者不錯的避險渠道。此外，美元貶值和低利率環境，皆能給予金價支撐。他指出，SPDR黃金ETF近來漲勢凌厲，有可能重回9年高位。

SPDR黃金ETF上周五一度升破163美元。Gordon認為其正逐漸向165美元逼進，額外的市場波動和美元承受壓力，皆利好黃金ETF走勢。

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