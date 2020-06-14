【全球攬炒】各國4月經濟數據慘烈　V形復甦難度高

新冠肺炎在全球大流行，為遏止疫情蔓延，4月可謂各地實施封鎖措施最嚴厲的時候，因而出現史上前所未見的全球性萎縮。外媒報道指，全球各地公布的經濟數據無不顯示，4月是最慘烈的一個月，這個全球性經濟萎縮很難一時間全面復原，即使一開始能夠V形反彈，亦很難回到疫情爆發前水平。

英國是全球第6大經濟體，也是少數會每月公布國內生產總值(GDP)數據的國家，近期公布的4月GDP按月下滑20%，較去年同期衰退25%。若換算為全球規模，於在4月的30天內，全球GDP損失相當於1.15萬億美元，相當於印尼一年的GDP。

另方面，市場相信全球有機會出現V形復甦的原因，是消費支出有改善。美國4月零售銷售按月暴跌16%，創史上最大跌幅，但本周二(16日)公布的5月數字估料將勁升7.9%，挽回4月頹勢。同時，據Facteus分析轉帳卡和信用卡的交易資料顯示，美國截至本月10日為止一周，百貨公司業績高於去年同期的水平，包括大型超級市場在內的大賣場和商店業績也高於1年前的水平，餐廳和酒店也開始好轉，只有電影院、航空公司、主題樂園仍深陷低潮，可見消費呈現好轉的情況。

彼得森國際經濟研究所(PIIE)經濟學家Karen Dynan預料，復甦一開始會很快，在景氣重挫後大舉反彈，是因民眾在解封後與可以放心的商家往來。不過，她認為，隨着商店恢復營業，復甦的步調會漸漸減慢。

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