港島整體甲廈空置率6.9%　銅鑼灣最高

中原寫字樓部董事陳雁樓表示，據該行數據，5月份整體港島區甲廈空置率為6.9%，較上月上升0.38個百分點，當中5個核心商業區包括銅鑼灣、灣仔、中環、上環及金鐘，5月份甲級商廈空置率均錄得按月升幅，幅度約0.19至0.51個百分點不等。

當中最大升幅為銅鑼灣及中環區，銅鑼灣為5區中空置率最高，最新數字為8.73%；而過往空置率一直維持在1%至3%的中區亦難逃一劫，由3月時突破4.12%後，連續3個月持續向上更上升至最新5.05%，創7年新高，為2013年10月後首次錄得超過5%水平，當月空置率為5.16%。

陳氏續表示，現時香港商業環境面臨多種挑戰，包括中美關係一直未定、社會衝突未停，疫情來襲，加上5月底港府突然宣布將推港版國安法，各國陸續作出回應，美國更指會考慮取消香港特殊貿易待遇，令本港營商環境增添陰霾。市場陸續傳出企業「大搬細」、尋頂租等個案，例如最新市場消息指，中環區多幢指標商廈相繼出現頂租盤，如皇后大道中9號、美國銀行中心，其中中環中心頂租盤多逾10個，涉及全層面積達2.5萬平方呎，半層逾萬呎，以至散單位亦在市場放租。如一個中層全層單位，租客從事旅遊業務，租用面積近2.5萬方呎，現以每月約175萬元放頂租，呎租約70元。

至於乙級商廈表現方面，港島區整體空置率為6.12%，較4月份上升0.41個百分點，當中銅鑼灣、灣仔、中環及上環最新乙廈空置率都較4月份高，升幅約0.07至0.77個百分點不等。中區乙廈同樣為重災區，由4月約4.81%，急升至最新5.58%。反而上環區乙廈空置率按月輕微下調0.3個百分點，至5月約8.6%。

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