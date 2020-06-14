新冠肺炎：女性失業率攀升　佔整體比例高達七成

日本首相安倍晉三大力推動「女性經濟學」，不過由於政策內容不完善，疫情期間女性失業率急速攀升。外媒報道，日本4月份有97萬人遭裁，女性即佔了71萬，佔整體被裁人數超過七成。

安倍晉三上任後大力推動「女性經濟學」政策，使女性參與就業市場的人口達70%的歷史新高。不過，此政策下日本女性在職場上並未享有如男性一般的勞工保障，而且有超過一半的人是從事兼職或打工性質的工作。從4月份的裁員潮中更凸顯社會結構性不平等的情況。

上智大學政治學教授三浦麻里指出，日本女性成為失業潮中的「消波塊」，承受第一波的經濟衝擊。主要原因是日本只有1/5的男性是非正規員工，女性佔較高。單親媽媽論壇主席赤石知惠子表示，單親媽媽在疫情中受到的衝擊最嚴重，她建議政府應該設法改善女性大多從事兼職工作的情況。

和光大學榮譽教授竹信三恵子指出，日本社會依然將女性視為工作場合的附屬品，政府立法應更周延，她直言，大家普遍認為男性會是女性失去工作時的安全網。

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