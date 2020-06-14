康宏向聯交所上市覆核委員會上訴　冀爭取復牌

康宏環球控股表示，早前接獲聯交所函件，通知上市委員會根據上市規則第6.01A條發出取消該公司上市地位之決定。該條款為2018年推出的新規定，以處理上市公司停牌到達18個月限期的事宜。而按既定機制，公司有權申請覆核該決定，讓聯交所按公司情況再作考慮。因此，康宏已按上市規則第2B章的程序，於2020年6月5日向聯交所上市覆核委員會提出覆核除牌決定之書面請求。

同時，該公司亦委任了專業顧問，會按程序於7月14日或之前提交文件，交待公司的最新營運情況，並詳列要求延長復牌限期及恢復上市地位的理據。

康宏表示，會爭取聯交所上市覆核委員會支持，以及配合其要求，以達成復牌條件，最終恢復買賣。公司已預期有關程序可能會需時，期間一切業務及營運會維持不變。公司財政狀況一向穩健，因此各業務投資計劃和財務支付安排亦會如常。同時，公司在本年下半年遷入灣仔新總部的計劃也没有改動。

康宏發言人補充，現時聯交所上市委員會的決定並非最終決定，仍需待聯交所上市覆核委員會覆核，而有關工作現正進行中。發言人強調，公司法律顧問留意到最近一些提及公司持續營運，而無事實基礎的流言。對發布有關不實資訊及涉嫌惡意誹謗者，公司已準備嚴肅跟進，以保障公司及持份者的利益。

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