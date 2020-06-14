中美關係惡化加上疫情　中國企業海外發債縮兩成

隨着中美關係惡化，加上新冠疫情對企業造成打擊，對中國企業融資產生的影響浮現。外媒報道，截至6月上旬，今年外幣公司債發行額僅為270餘億美元，按年減少兩成。投資者開始警惕中國經濟減速和美國對中國制裁的強化，中國的債券和股票都在開現有加快回歸國內的趨勢。

報道指，在福建省從事房地產開發的明發集團6月5日發行了1.76億美元的美元計價公司債，票面利率高達每年22厘，利率創中國企業史上最高水平。此外，營運數據中心的鵬博士電信傳媒集團也在6月1日宣布，將到期的5億美元公司債推遲18個月償還。公司債發行額根據調查公司Refinitiv的數據進行統計，不含金融，中國企業在2020年將有約500億美元公司債到期。目前只能籌措到償還資金，可能會制約對海外投資。

而美國政府正在加強打壓在美國上市的中國企業，2020年的IPO按公司數計算僅為去年的2/3，按金額計算僅為約一半。惠譽評級分析師張順成表示，債券投資者也不得不慎重起來。

因此，有數據顯示中國企業轉向內地和香港市場。內地的人民幣計價公司債發行額達到5.7萬億元，按年增加4成在內地IPO融資額則超過1,300億元人民幣，按年翻一番。

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