港版國安法：外媒透露香港富豪正為最壞情況作部署

財經媒體彭博報道，香港富豪正為最壞情況作部署！報道指出，有香港商人將1,000萬美元(約7,800萬港元)轉移到新加坡，並計劃轉移更多。其他人則盯着英國倫敦的房地產，因擔心香港的樓價過高。另外，富裕家庭正開設離岸銀行帳戶，並申請替代護照。

報道指出，儘管上述不能說是外逃，但香港的富人確是愈來愈多地選擇避險。許多高資產淨值的投資者要麼減少其在香港的投資，要麼採取措施確保可以立即撤回資產，這凸顯了香港試圖保持吸引亞洲財富資金的挑戰。事實上，富人是港股和樓市主要參與者，也是在香港發行的中國公司債券的大買家。

有不少私人銀行家透露，中國內地上月宣布將對香港實施有爭議的國家安全法後，其客戶加快了應急計劃。

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