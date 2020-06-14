撤資提速？外媒：中港富豪有部署　他們目的地是...

財經媒體彭博報道，香港富豪正為最壞情況作部署！有香港商人將1,000萬美元(約7,800萬港元)轉移到新加坡，並計劃轉移更多。其他人則盯着英國倫敦的房地產，因擔心香港的樓價過高。另外，富裕家庭正開設離岸銀行帳戶，並申請替代護照。

報道指出，儘管上述不能說是外逃，但香港的富人確是愈來愈多地選擇避險。許多高資產淨值的投資者要麼減少其在香港的投資，要麼採取措施確保可以立即撤回資產，這凸顯了香港試圖保持吸引亞洲財富資金的挑戰。事實上，富人是港股和樓市主要參與者，也是在香港發行的中國公司債券的大買家。

有不少私人銀行家透露，中國內地上月宣布將對香港實施有爭議的國家安全法後，其客戶加快了應急計劃。香港Port Shelter投資管理公司行政總裁Richard Harris說：「我們基本上正看到的有點像是慢速的火車對撞，還未將資金移出香港的人可能會想：或許我應該把錢移出去。這個過程可能會繼續下去。」

雖然現時未看到資金快速撤離，因香港4月銀行存款創紀錄最高，港元兌美元仍保持強勁，但香港企業家和高收入專業人員，對未來感到頗為悲觀。

彭博採訪了鄭姓的商人，最近將1,000萬美元匯往新加坡，還計劃匯出更多資金，今年他也申請到新加坡的永久居留證，並且一直在出售香港的房地產。他目前並無具體的移民計畫，但正考慮可能選項。報道指，他與家人擁有美國、加拿大、澳洲和法國的護照。他坦言，擔憂香港未來出現更多騷動。

現年43歲、名為Sam的資深投資銀行員，已決定離開香港，目前正與妻子和兩名兒子申請移民澳洲，這是他第二度申請。他生於香港，12歲時跟隨雙親移居澳洲布里斯班，於20年前為了工作而返港定居，但現在覺得沒有必要留下來。他說：「香港局勢看起來很糟糕，而且有惡化的趨勢，我們會準備好行李，搬去澳洲，讓小孩有更好的環境成長。」

【中國有錢人擬加速將資金移往海外】

另外，據日本媒體報道，中美緊張關係升溫，加上中國經濟疲弱，導致人民幣加速貶值，愈來愈多迹象顯示，中國有錢人正設法規避外匯管制，將資金移往海外。

報道指出，在香港設立美元帳戶，將資金移往海外，是現有管道，近來許多中國有錢人又開始設立這種帳戶，他們對海外房地產和保險產品的興趣也提高。就在本月稍早前，約有100名中國有錢人觀看投資愛爾蘭的網絡說明會。據悉，還有馬來西亞和日本房地產的相關說明會。另外，投資馬爾他和塞浦路斯房地產也愈來愈受中國有錢人歡迎。

報道又指，由於中國實施嚴格的外匯管制，每年每人只能換匯5萬美元(約39萬港元)，使對於想投資海外的人而言，通常會動用親友來拉高總額，或分批攜帶現金赴海外旅遊。不過，疫情後實施的旅遊限制使資金外流速度放慢。根據法國外換銀行統計，今年首季中國外流的資金僅10億美元(約78億港元)，惟隨着邊境重新開放，資金外流速度可能加快。

有香港外匯計價保險經紀商表示，過去兩年人民幣貶值逾10%，使中國有錢人需要外匯來保護資產。

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