滙豐高層冀拉攏英藍籌公司　游說與華關係別轉壞

英國《星期日泰晤士報》報道，由滙豐銀行公關事務總監Sir Sherard Cowper-Coles領導的組織，呼籲英國富時100指數的藍籌股公司，向外長游說中英關係轉壞的風險。

報道指出，成員包括滙豐控股、英國石油(BP)、渣打集團，以及製藥巨企葛蘭素史克(Glaxo Smith Kline)在內的中英貿易協會(CBBC)，已接觸數家與中國有聯繫的英國藍籌企業，希望加入游說行動。Cowper-Coles正是CBBC的主席。

CBBC在文件中扼要指出，他們其中一個策略是英國脫歐後，不應忽略中國14億人口的市場。

事實上，滙豐控股在香港賺到的利潤佔其總額逾半，最近就成為了中美爭端的磨心，同時被美國國務卿蓬佩奧斥責。

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