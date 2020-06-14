本周焦點：多地央行議息　英料加碼買債千億英鎊

本周多家央行議息，當中不少預料會減息或加碼放水。其中，周四(18日)議息的英倫銀行，行長貝利承諾準備好採取行動提振經濟，市場預料該行會加碼買債1,000億英鎊(約9,779億港元)，將買債規模擴至7,450億英鎊，並維持利率0.1厘不變。部分經濟師更預期該行會加碼買債2,000億英鎊。

疫情打擊下，英國失業率料上升，通脹料續低於目標水平。

此外，同於本周議息的印尼央行，料將主要利率由4.5厘下調至4.25厘；巴西央行料將主要利率由3厘降至2.25厘；台灣亦料會將主要利率由1.125厘降至1厘。至於周二(16日)公布議息結果的日本央行，料按兵不動

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626