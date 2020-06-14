新盤UPDATES：貨尾為主 個別特色戶高價賣
2020年06月14日 20:01
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周末兩天新盤交投以貨尾為主，涉及逾40宗買賣，個別新樓盤更有特色單位以高價售出。
●天晉IIIB複式戶逾3573萬賣出
新鴻基地產(00016)旗下將軍澳天晉IIIB第1A座31及32樓複式B室，以3,573.31萬港元售出。該單位1,384方呎，設有165方呎平台，成交呎價約25,819元。
●北角柏蔚山四房戶逾5058萬沽 呎價4.2萬
新世界發展(00017)旗下北角柏蔚山錄大額成交，單日速沽2伙高層四房戶，周內合共套現近1.4億元。其中單位為1座32樓B室，為該戶型的最後一伙，實用面積1,202方呎，成交價5058.1萬元，呎價42,081元。
項目一房、兩房及三房戶已全數沽清，僅餘極少量四房及複式單位待售。項目由開售至今，累售597伙，佔可售單位近98%，套現逾150億元。
●屯門琨崙獨立屋4670萬沽
華懋集團旗下屯門琨崙綠碧壐獨立屋16，連兩個車位，以4,670萬元沽出。物業面積2,452方呎，設平台496方呎、花園614方呎及天台192方台。
●屯門滿名山連沽兩洋房
嘉里建設(00683)位於屯門的滿名山錄得兩宗洋房成交，分別為山庭H27號及H38號洋房，成交價分別為4,000萬及4,088.8萬元。兩洋房實用面積同樣為1,785方呎。
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