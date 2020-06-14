新盤UPDATES：貨尾為主　個別特色戶高價賣

周末兩天新盤交投以貨尾為主，涉及逾40宗買賣，個別新樓盤更有特色單位以高價售出。

●天晉IIIB複式戶逾3573萬賣出

●北角柏蔚山四房戶逾5058萬沽 呎價4.2萬

項目一房、兩房及三房戶已全數沽清，僅餘極少量四房及複式單位待售。項目由開售至今，累售597伙，佔可售單位近98%，套現逾150億元。

●屯門琨崙獨立屋4670萬沽

華懋集團旗下屯門琨崙綠碧壐獨立屋16，連兩個車位，以4,670萬元沽出。物業面積2,452方呎，設平台496方呎、花園614方呎及天台192方台。

●屯門滿名山連沽兩洋房

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