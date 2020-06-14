十大屋苑周末18宗成交　連升3周

中原地產指出，十大屋苑於周六、日錄18宗交投，按周升38.5%，已連升3周，期內零成交屋苑遞減至僅兩個，分別為荔枝角美孚新邨及將軍澳新都城，至於成交最多屋苑則為天水圍嘉湖山莊，兩日錄5宗交投。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末新盤市場欠焦點，購買力流向二手屋苑，加上天氣未如預告般惡劣，準買家出動睇樓，帶動交投向好。

市區屋苑以鰂魚涌太古城錄4宗成交最多，鴨脷洲海怡半島也有2宗，而鰂魚涌康怡花園、茶果嶺麗港城及紅磡黃埔花園亦各錄1宗成交。中原洪金興表示，麗港城37座高層E室，實用面積687方呎，三房連套房間隔，以1,000萬元易手，實用呎價14,556元。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626