樓價UPDATES：需求仍在 居屋承接力不俗

市場住屋需求強勁，用家主導的居屋市場承接力不俗，將軍澳寶盈花園及天水圍天富苑同錄未補價第二市場買賣個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角康盛苑低層連平台單位，實用面積705方呎，三房間隔，獲區外換樓客以1,515萬港元承接，實用呎價21,489元，做價及呎價均創屋苑歷史新高。原業主於2011年10月購入上址，當時作價900萬元，持貨至今帳面獲利615萬元。

●赤柱富豪海灣B型雙號屋，實用面積2,789方呎，五房連套房間隔，成交月租10萬元，實用呎租35.9元。

●西半山蔚晴軒低層E室，實用面積306方呎，兩房間隔，今年4月中放盤開價720萬元，減價40萬元或約5.6%，以680萬元沽出，實用呎價22,222元。原業主於2005年3月以約228萬元購入單位，持貨15年帳面獲利約452萬元，物業升值近兩倍。

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九龍區

●奧運站柏景灣7座中層B室，實用面積848方呎，三房連套房間隔，放盤兩天減價40萬元，即獲買家以2,010萬元承接，實用呎價23,703元。

●奧運站浪澄灣3座中層F室，實用面積550方呎，兩房間隔，以1,100萬元放盤，減價100萬元，以約1,000萬元成交，實用呎價18,182元。原業主於2016年3月以約795萬元購入單位，是次轉售帳面賺約205萬元，升值約25.8%。

●長沙灣碧海藍天2座高層F室，實用面積499方呎，採兩房間隔，開價970萬元，議價後以945萬元成交，實用呎價18,938元。

●將軍澳居屋寶盈花園1座高層B室，實用面積484方呎，兩房間隔，原開價590萬元，減價18萬元或3.1%，於未補價第二市場以572萬元易手，實用呎價11,818元。

●大角咀港灣豪庭9座低層C室，實用面積490方呎，三房間隔，以880萬元放盤約3個月，減價30萬元，成交價約850萬元，實用呎價17,347元，買家為首置客。

●藍田滙景花園4座中層D室，實用面積537方呎，兩房間隔，最初開價850萬元，微減30萬元，以820萬元易手，實用呎價15,270元。

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新界區

●馬鞍山新港城Q座高層8室，實用面積369方呎，兩房間隔，原叫價680萬元，放盤1個月，減價25萬元，以665萬元沽出，實用呎價17,751元。原業主於2017年5月購入單位，作價540萬元，持貨3年屆滿樓市辣招期鬆綁出貨，帳面獲利115萬元。

●上水居屋彩蒲苑C座中層8室，實用面積338方呎，一房間隔，以每月9,500元獲承租，實用呎租28.1元。彩蒲苑本月暫錄約3宗租賃個案，現時約有10個租務放盤，最低入場月租約9,500元起。

●青衣灝景灣9座中層A室，實用面積778方呎，三房間隔，業主叫價態度強硬，以1,400萬元零議價售出單位，實用呎價17,995元。該單位為屋苑本月首宗二手成交。

●元朗尚悅12座中層E室，實用面積355方呎，兩房間隔，減租10%以1.03萬元租出，實用呎租29元。

●天水圍居屋天富苑G座中層6室，實用面積650方呎，三房間隔，未補價第二市場成交價465萬元，實用呎價7,154元，屬市場價成交。

●荃灣爵悅庭東爵軒高層D室，實用面積461方呎，原則一房間隔，以760萬元沽出，實用呎價16,486元。原業主於2016年11月以599萬元買入單位，持貨近4年帳面獲利161萬元。

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