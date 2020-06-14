【地產專題】車位熱炒不再！兩個月共錄88宗蝕讓個案

受新冠肺炎及經濟環境轉差影響，在旺市時被熱炒的車位，現時不少都要損手出貨。單在過去的4月及5月，市場就共錄至少88宗帳面出血個案，不少蝕幅都高逾40%。期間青龍頭豪景花園有近九成車位買賣要蝕售，個別在兩年內帳面蒸發逾43%。

綜合市場資料，4及5月期間，市場錄約520宗已知上手單一車位購入價的買賣登記，當中帳面蝕讓所佔比率近17%，同時亦有約2%屬平手離場。至於虧蝕個案中，佔約90%屬3年內轉手。而根據利嘉閣資料，今年4月份私人住宅買賣中，佔97.4%獲利，而車位則81%有錢賺，相比下「賺錢潛力」明顯遜色。

【沙田第一城車位蝕售80萬元】

若按屋苑分析，豪景花園車位在樓市高峰期，曾一年間錄超過300多宗買賣，但過去兩個月只錄約17宗，當中已知上手購入價的15宗，佔13宗或約87%屬損手離場。該項目一個3期單號停車位，以56萬元轉售，較2018年5月登記購入價99萬元，帳面蝕約43萬元，貶值達43.4%。

區內代理表示，2018年樓市氣氛活躍，有投資者趁機拆售該屋苑車位，售價最高曾達100萬元。但隨着整體樓市下挫，加上該盤車位需求有限，現時入場費已跌至60萬元以下水平。

至於新界指標二手屋苑之一的沙田第一城，過去兩個月都錄4宗帳面蝕售登記。其中一個單號車位兩年前以132萬元買入，但近月以80萬元轉讓，原業主持貨兩年，帳面損失52萬元，期內跌價39.4%。美聯翁凱傑指出，該盤至少有約70個市場放盤，其中4、5期停車場入場費約75萬元。

同屬藍籌屋苑的東涌映灣園，上月一個單號車位以102.8萬元登記易手，短短約兩年帳面蒸發82.2萬元，跌幅達44.4%。而天水圍嘉湖山莊車位近期都「炒燶」。樂湖居B2層單號車位，2018年8月登記購入價達158萬元，上月底只以110萬元轉售，兩年內貶值48萬元或約30.4%。

【投資者預計未來再跌價兩成】

電單車車位入場門檻低，但價格跌勢更明顯。將軍澳新寶城上月錄7宗該類物業損手個案，蝕幅高達45%。而深井碧堤半島雙號電單車位，4月登記成交價亦僅約12萬元，兩年貶值約41%。

資深投資者吳龍飛指出，車位不是必須品，價格升跌取決於市場供求。在經濟轉壞下，市民對車位的需求大減，令該類物業的租值及買賣價同時大跌，跌幅比住宅更明顯。他指出，由於車位按揭成數低，利息亦較高，短炒投資價值不大，所以多年來都未有投資，預期車位價會再跌約20%。

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