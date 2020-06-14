本周焦點：鮑威爾將到國會作證　勢主宰股市去向

聯儲局主席鮑威爾上周議息後對就業市場前景的評估偏淡，引發投資者不安後，他本周二(16日)將到參議院銀行委員會就半年度貨幣政策報告作證，周三續到眾議院金融服務委員會作證，其言論將繼續受到關注。

當局於上周五(12日)率先公布的半年度貨幣政策報告指出，疫情對低收入工人的打擊最大，包括少數族裔，經濟前景異常不明朗，復甦步伐最終取決於美國和全球的疫情變化和所實施的抗疫措施。若疫情帶來的干擾導致經濟活動持續疲弱，例如消費者於居家令解除後仍沒有信心回復以往的消費模式、更多企業倒閉或以縮減業務規模，可能導致更多暫時停工變成永久裁員。

穆迪經濟師贊迪預期，鮑威爾會繼續為潛在刺激措施鋪路，因為他已強烈暗示會加碼放水，可能會論及孳息曲線控制，即以特定債息為目標進行買債。

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