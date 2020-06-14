內地周一經濟發布會　「疫」境改網上舉行

由於北京的新冠肺炎病例突然增加，內地取消原定於周一(15日)上午在北京舉行的經濟運行情況新聞發布會，改為網上發布。

據國家統計局公布，取消原定於上午10時舉行的新聞發布會，將在網站發布經濟活動數據和相應的解讀稿，發布的數據包括5月份的工業生產、零售銷售和固定資產投資，以及房地產開發和銷售數據。當局會於周一下午2時在官網發布新聞發言人與記者的答問，對經濟相關問題進行解讀。

另外，備受市場關注的瑞幸咖啡造假案調查進展傳來新消息。內媒引述消息報道，中國財政部對於瑞幸咖啡財務造假案的現場檢查部分已結束，目前有關報告正等待更高層級的批覆。

綜合媒體報道，已進入退市整理期的A股樂視退(前稱樂視網，300104.SZ)，其創辦人賈躍亭所持有的2,210萬股「樂視網」股權，日前在京東拍賣官網進行法院拍賣，起拍價為5,547.1萬元人民幣(下同)，相當於每股2.51元。惟最終因無人報名拍賣而流拍。值得留意的是，該公司股價已連續多日因觸及每日約一成跌幅上限而跌停，上周五(12日)收市價0.9元。

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