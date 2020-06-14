十大屋苑6月上半月交投挫47%　康怡跌77%最多

近期二手樓市氣氛轉淡，加上有大型新盤醞釀推出，導致十大屋苑買賣萎縮。該批屋苑6月暫只錄約99宗成交，按月急減約47.3%，期內多達九成屋苑交投報跌，當中以鰂魚涌康怡花園跌達77.3%最多。

綜合代理提供資訊，相比5月上半月十大屋苑錄約188宗成交，本月市況明顯轉靜，暫錄成少89宗。上述康怡花園本月僅錄5宗買賣，平均實用呎價按月下挫約1.2%至17,637元。

其次荔枝角美孚新邨交投也大減七成，中原余考成指出，屋苑本月暫錄9宗成交，與5月同期30宗相比，成交量少21宗。他指出，買賣轉靜主要是平價盤已被消化，疫情下盤源減少，新盤開價吸引，令不少購買力轉向一手市場。

6月份只有天水圍嘉湖山莊交投逆市上升，按月同期增約13.3%至17宗。該屋苑過去周六、日連錄5宗成交最多，帶動期內十大屋苑交投按周升38.5%至18宗，為4周最多。

鰂魚涌太古城過去兩日亦有4宗成交，中原趙鴻運表示，天星閣極低層F室，實用面積695方呎，成交價1,150萬元，較年初開價累減130萬元，呎價16,547元。他認為，去年政府放寬按保樓價上限做法可取，但若市況停滯不前，現時針對購買第二個單位的15%新從價印花稅，可考慮回復至稅率較低的雙倍印花稅。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626