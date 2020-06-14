Pimco：美經濟2022年前難復原　破產宗數趨升

太平洋投資管理(Pimco)非傳統策略投資總監Marc Seidner表示，美國經濟不太可能於2022年之前回復到疫前水平，形容經濟「就像坐電梯下去，然後爬樓梯上來」。他續指，經濟復甦的模式肯定不是「V形」，如果出現包括感染率上升之類的情況，就可能是「W形」，又認為需求過剩和供應受限的情況下，未來3至5年通脹上升的可能性不容忽視。

儘管如此，當地經濟將呈現改善，美國5月份零售銷售，料由4月破紀錄跌16%，轉為升8%，收復約4成失地。不過，有經濟師指出，零售銷售回升部分原因是紓困措施帶動的需求釋放，惟這趨勢可能無法持續。就業市場前景更是一大不明朗因素，是次危機的持續時間可能導致許多職位永遠無法恢復。

追蹤破產數據的Epiq Aacer資料顯示，今年以來個人破產個案下跌。不過，一般而言，破產宗數會於失業率上升後一段持間才會增加，政府的紓困措施亦令破產宗數上升的情況推遲。

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