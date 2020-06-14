別輕視「包糖」 它可以預示全球經濟何時復甦？

財經媒體彭博報道，全球糖類消費下跌，為過去40年來未有之異象，恐對經濟帶來連鎖效應！

報道指出，可口可樂今年4月首3周銷售額大減25%，並預期本季將出現「具體顯著」的影響；百事可樂也預期，第2季銷售不太可能出現正增長。

就此，包含美國政府及花旗均認為，第2季消費者對糖類的需求將會下降，創下40年以來未見過的紀錄，根據供應鏈服務商Czarnikow預測，本季全球糖類消費將跌1.2%。

由於糖類不是必須的食品，反而與工作、社交、餐廳，乃至電影、運動等娛樂的各種經濟活動息息相關，故有專家指出，糖類銷售下滑預示全球經濟衰退，而全球經濟能否重振，也與糖類銷售會否反彈有關。

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