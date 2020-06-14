港股前瞻：資金熱捧！科網股乍現千禧年「泡」影？

交銀國際早前發表報告指出，現時美國價值型股份的盈利增長預測為負23%，增長股則為2%，兩者差距達25個百分點，乃2000年3月美股見頂時最大，「如果(增長型股份)當時是個泡沫，現在是個更大的泡沫」，故預言價值型股份下半年將會跑贏。

富瑞金融最新資金流報告則顯示，截至上周三(10日)止一周，全球金融股錄得逾41億美元(約320億港元)資金淨流入，比科技股多一倍，惟今年迄今仍累計「失血」近200億美元，跟科技股累計「吸資」逾127億美元大相逕庭。

中環資產投資行政總裁譚新強表示，資金蜂擁買科技股、金融股愈益低殘基本上是全球現象，於美股更是發生了十多年，因銀行業資本充足率要求限制了放貸，而放貸息差又低，股本回報率(ROE)難望回復當年勇。疫情下受惠的自然只有「食正」經濟愈益網上化的中美新經濟股。

大華繼顯執行董事梁偉源亦認為，環球資金氾濫要尋找出路，首選自然是增長前景相對較為亮麗且明確的新經濟股，亦願意接受其估值持續偏高。因此，就算近日破頂的納指或因美國疫情有翻發風險而借勢回調，新經濟股大跌的機會仍不大，資金會逢低吸納。

譚新強直言，中國新經濟股「波動係會有，但貴嘅會繼續貴，係咪泡沫好難用傳統價值投資框架去分析」，其前景基本上取決於息口會否回升、中國經濟增長這兩件事，前者短期不會發生，而中國消費佔經濟比重仍較其他國家為低，換言之，電商、外賣、遊戲等需求仍會有較快增長。

恒生指數公司董事兼研究及分析主管黃偉雄上周提過，金融股及地產股於恒指之比重，或隨市場結構變化有所降低。梁偉源認為，滙控當前市值仍很大，其於恒指的權重短期不會大跌，但畢竟淨息差低，全球銀行業的壞帳風險令人憂慮，可否重新派息及回購股份、可否進行足令公司重拾持續增長的重組計劃均為未知數，股價恐持續跑輸，繼而令其於港股的權重逐漸被新經濟股攤薄。

展望後市，梁偉源認為，以美股上周五(12日)收市升幅顯著縮窄來看，市場氣氛仍審慎，6月下旬會觀望全球疫情翻發風險及「港版國安法」事態發展，恒指或下試23,500點。富瑞指，截至上周三止一周，中國及香港股票基金分別錄得27.96億及1.76億美元資金淨流出，均為連續八周「失血」。

譚新強表示，中國刺激經濟力度審慎得「有點危險」，但中央應能適時放鬆，「況且好似美國咁印銀紙唔係辦法」。港股有機會隨美股調整，「港版國安法」的憂慮會抑制升勢，但對中港股市仍較樂觀。

【中芯年內飆六成 有望返家鄉】

中芯股價繼去年下半年累漲逾37%後，今年迄今續飆逾62%，難免令人感到「高處不勝寒」。券商對中芯前景審慎的理由包括估值不便宜、現時最先進製程14納米的良率有待改進、產能折舊拖低毛利、沒有國家補貼難賺錢等等。

不過，中環資產投資行政總裁譚新強指，中芯的亮點在於其先進製程的進展比他3年前預計快了很多，而完全不受美國制裁威脅、擁有最先進生產設備的半導體始祖英特爾(Intel)卻於10納米製程裹足不前。中芯「勵精圖治」下可望拉近與Intel、三星和台積電之間的技術差距。

他分析，中芯「搞先進製程實要燒錢，但咁先有機會」，況且14納米製程的良率也會逐漸提高，開發7納米及以下更先進製程必須的極紫外光(EUV)光刻機是荷蘭公司ASML製造，華府較難阻撓。要是中芯放棄先進製程改為豪爽派息「股價實冧」；惟要是闖先進製程的同時，成熟製程盈利有望提高，「就係支撐估值嘅巧妙平衡」。

其實中芯收入主要來自40納米或以上的成熟製程。譚新強指，10納米或以下製程尖端網絡設備和手機晶片才要用上，工業方面用28納米及以上亦無不可，而且先進製程通常倚賴個別客戶大單，成熟製程客路或相對較廣，議價能力會更高。以世界終需更多晶片儲存數據和運算，台積電以至台股可望再上，中芯仍有望重返招股價(計及中芯早年十合一後為26.9元)。

中芯承認28納米製程毛利率為負數，主要是供應過剩，惟它與40及65納米製程同由北京子公司中芯北方營運，通用設備可靈活調配；並相信28納米及以上成熟製程之應用會愈益豐富。

【華為傳願棄市佔換三星晶片】

在新經濟股發光發亮之際，全球科技戰持續！市傳中國電訊設備及智能手機製造商華為，正與全球晶圓代工市佔率排第二的南韓三星電子，商討以手機市場份額去換取三星為其供應晶片。

現時美國政府透過收緊使用美國設備的半導體公司的出口管制，以限制華為取得晶片，市場公認當局針對的就是全球晶片製造技術最先進的台積電，事關華為自家研發的流動基站晶片及手機系統晶片，分別要用到7納米和更先進的5納米製程，現時只有台積電有能力替華為把所需晶片製造出來。

一直以來，台積電稱霸全球晶片代工市場的重要原因是該公司僅做代工和研發工藝，不會設計任何晶片和電子產品跟客戶競爭，這與其「死對頭」三星又製造晶片、又賣手機、又建5G設備完全不同。

然而，鑑於台積電恐難逃美國的緊箍咒，外電引述消息報道，華為正尋求向競爭對手之一的三星求救，透過割讓手機市場份額，換取同樣能製造7納米製程晶片的三星為其生產晶片，而三星亦據報已建立一條純用歐洲和日本設備的小型7納米生產線。華為的盤算是雖然去年其5G手機市場份額力壓三星雄踞全球第一，惟通訊設備才是更大的盈利來源，這與三星相反。

日媒早前報道，華為現時坐擁的美國知名半導體廠商尖端產品的庫存，足夠其用一年半至兩年，以維持通訊設備及伺服器兩項主力業務的出貨。

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