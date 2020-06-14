投資者注意！新冠肺炎疫苗或年底出爐

市場目前對新冠肺炎疫苗的消息充滿期待，據財經媒體彭博報道，英國AstraZeneca藥廠與荷蘭、德國、法國、意大利4個國家達成協議，將於今年底開始，分階段提供3億至4億劑的可能有效疫苗。

荷蘭政府周六(13日)說：「我們採取了很重要的一步，疫苗對於打擊病毒很重要。」

荷蘭、德國、法國、意大利在本月初共同組成疫苗聯盟，此舉象徵該聯盟第一項具體結果，該聯盟致力保障全球都能公平取得足夠疫苗。

AstraZeneca表示，目前正尋求擴大與牛津大學合作開發的疫苗生產能力，並開放與其他企業合作。該公司目前生產能力為20億劑，在獲得資助後，每劑成本大約數美元，「不過，如果我們必須提供60億至70億劑，像我們這樣的公司絕不可能負擔這筆費用。」

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