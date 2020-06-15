【深度解構】稀土股狂飆恐炒錯

中美關係近期急轉直下，尤其美國將戰場擴至科技領域，令市場再度關注中國或以限制稀土（Rare Earth）出口作為籌碼，加上稀土股堪稱「中美關係晴雨表」，雙重因素一度帶動中港稀土股逆市上漲！惟分析認為，除非雙方撕破臉皮，否則中國不太可能打出這張「王牌」。

稀土是鑭、鈧等十七種金屬元素的統稱，其被廣泛應用於現代高科技和傳統產品等工業，電子產品、醫療設備，甚至導彈制導系統的製造均離不開稀土。中國作為全球主要稀土出產國，美國對其非常依賴。據美國地質勘探局(USGS)報告，2015至2018年期間由中國輸美的稀土佔美國整體進口量八成。

去年貿戰期間，中國曾威脅停止出口稀土，引起市場憂慮。共和黨參議員克魯茲於5月提出《2020年本土稀土議案》，促請在美國本土建立稀土等資源的供應鏈。他稱，稀土對生產國防科技產品十分重要，擔心若中方停止供應，將「極大威脅到美國的國家安全」。

信銀國際首席經濟師兼研究部總經理廖群相信，中國仍按兵不動是因為不想主動打貿易戰。然而，若美國在晶片等高科技領域進一步延長對華壓制，不排除中方會打出「稀土牌」。但他認為，目前未到開打稀土戰的地步，畢竟首階段貿易協議仍具效力。再者，中國未必會直接限制稀土輸美，反而會用保護環境、資源及儲備的旗號，對整體出口量採取更嚴格的限制。

太平洋證券分析員認為，中國限制稀土出口的可能性較低，料當局不欲把雙方關係「搞得那麼僵」。而早前稀土相關股份表現較好，相信除了有貿戰因素推動外，疫情過後行業加快復工復產亦利好需求，惟他認為相關因素已於股價反映。

他續指，同樣受中美關係影響，稀土股的股價於去年已經歷過一輪上漲，今輪反彈力度不及去年，反映市場變得理性。事實上，以五礦稀土為例，去年爆升逾54%，今年內卻累跌近8%。他預計短期板塊表現偏強，惟走勢仍以情緒主導，而內地經濟形勢向好，預期需求逐漸改善，將推動下半年稀土價格回升。

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