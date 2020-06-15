【名家筆陣】鄧穎暉：網絡保安市場潛力不容忽視

自從新冠肺炎疫情出現，環球經濟模式出現了翻天覆地的轉變。我們通過視像軟件進行社交及學習，使用網購平台購買食物及生活所需。在新模式下，科技公司再度成為投資者的寵兒。當市場的焦點都放在智能設備或網上平台等主流業務時，大家可曾留意到一項正快速增長的業務？那就是網絡保安(Cybersecurity)。

近年，大眾對網絡事故的關注度愈來愈高，網絡安全已成為一種企業責任，而管理層都願意不惜工本去強化網絡保安系統。突然間，網絡保安變成了一個龐大的商機，而商家們都紛紛湧進這個市場，希望能夠分一杯羹。

若要把握機會，我們最好先認識這個市場的特點。簡單而言，可以歸納成以下四點。

第一，是由恐懼所產生的市場需求。網絡攻擊的可怕之處在於它的神秘感，若缺乏專門技術，一般人難以發現它的存在。面對這種既看不見，又彷彿無處不在的威脅，正常的反應就是恐懼。再加上很多關於網絡攻擊的報道，往往都着重受影響的客戶人數或損失的金額，這都加強了恐懼性。在這種情緒下，網絡保安產品就成為了各大企業爭相購買的「護身符」。

第二，是配合國家的發展方向。隨着現代戰爭漸趨數碼化，網絡保安亦成為國家安全的重要一環，因此各國都着力促進相關產業的發展。首先，最直接就是向初創公司提供資金，鼓勵研發技術。其次，就是訂立法則，並要求企業達到一定程度的網絡安全水平。最後，也是最重要的就是人才培訓。例如在以色列，由於所有成年人都必須服兵役，而網絡保安又屬於國防技術，因此每年都有一班年輕人被挑選進入相關部隊。當他們退伍後，就間接為市場提供了一班有實戰經驗的人才，造就了不少成功的初創公司。

第三，空降而來的科技巨企。既然出現了一個潛力龐大的市場，現有的科技巨企當然想積極開拓，而微軟(Microsoft)可算佼佼者。首先，因為視窗系統(Windows)仍然是最普及的作業系統，Microsoft所推出的網絡保安產品，全都被冠上Windows最佳兼容性的名號，這無疑是給客戶們一個至安心的選擇。另一方面，Microsoft亦可以將這些產品跟Windows整合成一套更全面的方案，繼而進一步鞏固它的領導地位。

第四，通過商業合併搶攻市場。以上提到初創公司的冒起，以及科技巨企的參與，而當這兩股勢力相遇，就自然會觸發企業併購。今年五月，Microsoft就收購了一間以色列的初創公司CyberX，進軍物聯網保安(Internet of Thing Security)市場。對於Microsoft而言，這是一條搶佔市場的捷徑，既減少一個對手之餘，又可以節省開發時間。而另一方面，這也正好彌補了CyberX知名度的不足，借助Microsoft的品牌及成熟的客戶網絡，快一步建立市場地位。

網絡保安市場現正來到一個百花齊放的時代，像Palo Alto及FireEye等企業相繼崛起，更已成為了上市公司；接下來的發展，請大家拭目以待，我們很可能在網絡保安行業，見證到下一個Microsoft或Google的誕生。

香港電腦學會網絡安全專家小組執行委員會成員 鄧穎暉

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626