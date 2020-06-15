東方日報B1：資金熱捧　科網股乍現「泡」影？

交銀國際早前發表報告指出，現時美國價值型股份的盈利增長預測為負23%，增長股則為2%，兩者差距達25個百分點，乃2000年3月美股見頂時最大，「如果(增長型股份)當時是個泡沫，現在是個更大的泡沫」，故預言價值型股份下半年將會跑贏。

富瑞金融最新資金流報告則顯示，截至上周三止一周，全球金融股錄得逾41億美元(約320億港元)資金淨流入，比科技股多1倍，惟今年迄今仍累計「失血」近200億美元，跟科技股累計「吸資」逾127億美元大相逕庭。

中環資產投資行政總裁譚新強表示，資金蜂擁買科技股及金融股愈益低殘基本上是全球現象，於美股更是發生了10多年，因為銀行業資本充足率要求限制了放貸，而放貸息差又低，股本回報率(ROE)難望回復當年勇。疫情下受惠的自然只有「食正」經濟愈益網上化的中美新經濟股。

大華繼顯執行董事梁偉源亦認為，環球資金氾濫要尋找出路，首選自然是增長前景相對較為亮麗且明確的新經濟股，亦願意接受其估值持續偏高。因此，就算近日破頂的納指或因美國疫情有翻發風險而借勢回調，新經濟股大跌的機會仍不大，資金會逢低吸納。

譚新強直言，中國新經濟股「波動係會有，但貴嘅會繼續貴，係咪泡沫好難用傳統價值投資框架去分析」，其前景基本上取決於息口會否回升、中國經濟增長這兩件事，前者短期不會發生，而中國消費佔經濟比重仍較其他國家為低，換言之，電商、外賣、遊戲等需求仍會有較快增長。

恒生指數公司董事兼研究及分析主管黃偉雄上周提過，金融股及地產股於恒指之比重，或隨市場結構變化有所降低。梁偉源認為，滙控當前市值仍很大，其於恒指的權重短期不會大跌，但畢竟淨息差低，全球銀行業的壞帳風險令人憂慮，可否重新派息及回購股份、可否進行足令公司重拾持續增長的重組計劃均為未知數，股價恐持續跑輸，繼而令其於港股的權重逐漸被新經濟股攤薄。

展望後市，梁偉源認為，以美股上周五收市升幅顯著縮窄來看，市場氣氛仍審慎，6月下旬會觀望全球疫情翻發風險及「港版國安法」事態發展，恒指或下試23,500點。富瑞指，截至上周三止一周，中國及香港股票基金分別錄得27.96億及1.76億美元資金淨流出，均為連續八個星期「失血」。

譚新強表示，中國刺激經濟力度審慎得「有點危險」，但中央應能適時放鬆，「況且好似美國咁印銀紙唔係辦法」。港股或隨美股調整，「港版國安法」的憂慮會抑制升勢，但對中港股市仍較樂觀。

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