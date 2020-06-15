【市前重點睇】道指期貨跌逾200點 金價向好

美匯指數高見97.259；離岸人民幣(CNH)低見7.0899；港匯見7.7502；美元兌日圓徘徊於107.31；歐元見1.1253；英鎊處1.2511。金價曾升至1,734美元水平。布油險守38美元關；紐油跌至35美元水平。道指期貨跌逾200點。

●中國今(15日)公布5月工業、零售及投資等重磅數據。市場預期，工業增加值將加速成長，零售降幅有望放緩，顯示經濟復甦在5月持續。另外，內地經濟發布會，「疫」境改網上舉行。

●外電報逆，據悉OPEC+計劃在7月14日舉行聯合技術委員會會議，次日舉行部長級聯合監測委員會會議。

●港股ADR指數上周五全日無方向，按比例計算，收報24,264點，跌37點。

●6月恒生指數夜期上周五收報24,088點，跌124點，低水213點，成美37,904張。

●國際金價偏軟，紐約期金上周五收報每安士1,737.3美元，跌2.5美元或0.1%，此前一度升逾1%。全星期計累升3.2%，主因市場對經濟前景感到憂慮，令避險情緒升溫。

●紐約7月期油上周五收報每桶36.26美元，跌0.08美元或0.22%，全周計累跌8.3%；布蘭特8月期油收報每桶38.73美元，升0.18美元或0.47%。

●歐洲股市上周五個別發展。英國富時100指數收報6,105點，升28點或0.47%；法國CAC指數收報4,839點，升23點或0.49%；德國DAX指數收報11,949點，跌21點或0.18%。

●美國10年期國債孳息率下跌3.44點子，報0.7034厘。

●美國6月密歇根大學消費情緒指數，由前一個月的72.3點升至78.9點，升幅6.6點，為2016年以來最勁，並優於市場預期的75點。

●【全球攬炒】

-各國4月經濟數據慘烈，V形復甦難度高。

-IMF總裁：多國經濟受重創，預告降全球增長預測。

-美金融體系續受壓 經濟復甦存高度不確定性。

-歐央行官員：歐元區短期內通縮壓力大。

●【新冠肺炎】

-受累旅遊限制，首季中國外流資金僅78億元。

-囤貨潮減退，米價一周挫兩成26年最慘。

-美國聯儲局取消8月Jackson Hole研討會，近40年首次。

-Pimco：美經濟2022年前難復原，破產宗數趨升。

●於香港時間上周六(13日)清晨，港匯再觸發7.75強方兌換保證，金管局沽出14.34億港元，買入等值美元，以捍衛聯繫匯率，為2014年以來最長連續干預。

●十大屋苑6月上半月交投挫47%，康怡跌77%最多。

●港島整體甲廈空置率6.9%，銅鑼灣最高。

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