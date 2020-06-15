【股民熱話】五大因素港股升浪未玩完？

筆者認為，港股升浪未必經已完結，主要考慮五大因素。首先，龍頭新經濟股表現如何。畢意呢個板塊係升市火車頭，若然呢啲強勢股明顯轉弱，咁就要提防。不過，至昨日為止，新經濟股只係調整，未有大散之虞。好似隻美團點評，上周四(11日)逆市高收，上周五更再創新高。更何況仲有大型新經濟新股排隊登場，所以單睇呢個指標，暫未須太過擔心。

第二，資金流向。上周仍見熱錢流入香港，金管局仍在沽港元，可見資金流向未有大改變，短期股市氣氛不宜過度悲觀。

第三，睇估值同散戶指標。老實講，雖然啲新經濟股升咗唔少，但對比起美國的科技股，其實港股只係跟大隊，且論幅度仲係有追落後條件。此外，亦未見到有鵝雀亂飛的迹象，依家散戶仲係好清醒，未見通街股神，話美團要睇三百蚊，騰訊要睇六百蚊之類的狂言。故從估值同散戶指標睇，同樣，暫時毋須對後市過於擔憂。

反而，上周四、五港股調整幅度足，若後市真係一如所料仲有得玩，分分鐘好快完成調整，然後再蓄勢破關，反正短線守穩23,800至24,000點，毋須過分擔心。

第四，6月是基金半年結，今年環球景氣咁差，實體經濟難搵食，基金回報表現差可謂非戰之罪。6月是半年結，基金經理點都要番啲表現交成績表。月初以來股市的利好形勢，正送上東風。故雖然上周市況調整，惟料月底前班芬佬會頂住大市，粉飾窗櫥，等半年結後再算。

最後，月內香港落實「港版國安法」細則的機會大，照計維穩力量會繼續支持香港資產價格表現，以一切運行如常，前景一片大好，來回應西方的指控。從呢個角度睇，港股唔睇升唔緊要，但亦唔可以睇得太悲觀，因政治上不容許短期經濟金融出亂子。

以上只是從客觀因素作出分析，但若然美國又再針對香港出招，例如上周美國財長放話研究阻資金經香港流動有詳細方案，又或者有其他不利香港的重大國際消息，咁市況波動難免，但這些都非可預測的範圍內，故只有既來之，則安之。投資者宜做定兩手準備，不能太淡，但亦要保持高度警惕，嚴守止蝕紀律。

東網財經專欄作者 帥哥

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