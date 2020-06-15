【專家點評】古勝：追入ATM　仲係有值博率？

港股上周一輪急Chok，令唔少缸邊友膽戰心驚，以為又要開始調整。雖然恒指上周五喺23,800點搵到支持，隨即反彈，但相比上周三高位25,303點，高低波幅多達1,400點，最終跌幅收窄至178點以24,301點收市，全日都算有驚無險；但若然是高位揸重貨的人，心理壓力可想而知。

老古之前一路提醒，今年正值多事之秋，唔係瞓身買貨的時候。最近三個月，環球金融市場面對疫情肆虐、地緣政治愈玩愈大鑊、實體經濟每況愈下，卻持續反彈，有種脫離現實的荒謬感覺。除咗港股都見近月高，美股更加係氣勢如虹，納指創下新高。就連買股相對保守的股神巴菲特，都因為低位沽貨而受到唔少「後起之秀」恥笑，但事實證明個市並唔係想像中咁穩陣，道指上周四就單日急插1,861點。巴菲特近期唔夠「貪婪」係唔係錯？相信仲未有定案，大家不妨拭目以待。

至於一早已有高處不勝寒感覺的美團，真係升到你唔信，但在資金追捧下，就算唔買都唔好沽住，千祈唔好螳臂當車，有坐貨者不妨繼續放紙鳶。至於三者中相對落後的阿里，爆發力明顯不如前兩者，不過亦逐級逐級上，仍然有機會創新高，向下支持位為200元邊。

展望本周，市場有唔少重要的經濟數據出爐，中國將於周一公布5月調查失業率、零售銷售數據、規模以上工業增加值及1至5月的城鎮固定資產投資年率；周二則有英國5月失業率及零售銷售數據；周三分別有英國及加拿大的消費者物價指數；周四輪到澳洲公布5月失業率；周五就有日本公布5月全國消費者物價指數，反映全球主要經濟體的現狀。雖然美國近日再陷第二波疫情的陰霾，但北半球大致上已過疫情高峰，經濟重啟開始見成效，但唔代表未來將會順風順水，各位股民仍然要提高警覺，保本依然係今年的主軸，大家都係小心為上。

東網財經專欄作者 古勝

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