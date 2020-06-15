亞洲股市：日股跌近二百點　澳股靠穩

亞洲主要股市普遍下跌，日本日經225指數低開170點或0.7%，報22,135點，之後跌幅輕微擴大至178點或0.8%，至22,126點。

南韓首爾綜合指數亦低開187點或0.8%，報2,114點，其後跌至2,110點，跌21點或1%。

南韓財長洪南基在一次會議上指出，南韓政府將選擇30個關鍵海外項目並提供支持，這些項目有較高的可能在兩年內取得成功，另將努力實現300億美元的海外訂單年度目標，因海外項目將有助於彌補疲弱的出口。

澳股先跌後升，並一度升8點或0.1%，報5,968點。外電報道，澳洲總理莫里森稱，今年和明年澳洲將面臨創紀錄的赤字。

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