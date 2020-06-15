【專家點評】陳政深：資金充裕　上落市格局不變

受全球經濟面臨大衰退影響，各國央行都不敢怠慢，寧鬆勿緊絕對是貨幣政策的主調，即使人民銀行以至國務院多次強調「不搞大水漫灌」，寬鬆仍是必然方向。據人行上周公布的數據，中國內地5月份的信貸回升，當月社會融資規模達3.2萬億元人民幣（下同），較4月份的3.09萬億元及去年同期的1.7萬億元為多。然而，總理李克強在工作報告中提及，須提防資金套利空轉，似乎已反映資金並未如中央的預期般流入實體經濟。

除此之外，人民銀行早前亦召開會議，專題研究部署打擊治理跨境賭博資金鏈的工作，同時對持牌支付服務主體問責。這反映內地有愈來愈多的資金，存在藉境外參與賭博而流出境外的情形，因而須加以堵截。中國國債息率近日稍為回順，在此之前，債息一直處於高位，顯示在市場充斥資金的同時，部分資金卻並不安於境內，此或許解釋了為何香港錄得持續性的資金流入。

資金充裕有利股市表現，縱使恒指下方24,000點有不錯防守力，但在25,100點有一定阻力，多次未能企穩，展望本周，恒指仍會維持上落市格局。

閱文股價在5月上旬開始抽高，一舉升至40港元樓上，惟距當年的發售價55港元仍有一步之遙，從整個技術形態而言，目前正營造旗形，即處於高位整固，後市隨時有再突破可能。以42.8港元為止蝕參考，上望60港元，有一定值博率。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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