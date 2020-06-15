【專家點評】沈振盈：港股水火交戰　整體仍趨升

過去一周港股走勢反覆，恒指一度衝上25,300水平，可惜高位回吐壓力較大，加上美國因疫情有反彈趨勢，引起市場恐慌，導致道指單日大跌1,861點，港股因而受到拖累。全星期計，恒指從高位最多回落了近1,400點，最低見23,895點。然而，以點數計港股跌幅不算太過分，亦沒有引起恐慌性拋售，只是因為累積升幅太多，觸發獲利盤沽售套現而已。

從玄學角度分析，壬午月，天干屬水，地支屬火，正是水火交戰之局。故此，月初大市升上高位之後，就急速跌下來。但整體上仍是向好為主，相信本周市況又會出現反彈，嚴格來說是大型上落市，但偏好為主。

本周每日的股市走勢預測：

周一(己丑日)：天干地支皆屬土，全土之局，市況仍然反覆上落。

周二(庚寅日)：天干屬金地支屬木，金剋木之局，大市走勢強勁。

周三(辛卯日)：天干屬金地支屬木，金剋木之局，市況仍向好。

周四(壬辰日)：天干屬水地支屬土，土剋水之局，午月以水為用，升市。

周五(癸巳日)：天干屬水地支屬火，水火交戰之局，走勢反覆。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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