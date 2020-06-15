港股跌幅收窄　騰訊回穩　中生製藥倒升

港股跌幅收窄，收復兩萬四大關。恒生指數暫跌不足百點，重上24,200點水平；國企指數偏軟，主板成交360億港元。

騰訊倒升0.4%報443元；阿里巴巴、美團點評及小米集團跌幅收窄至0.3%至0.6%。

中國生物製藥低開4%後急彈，暫漲2%重上14元，是表現最佳藍籌。

其他重磅股偏軟拖低大市，中國移動跌1.2%；友邦保險及中國平安跌0.9%；滙豐控股跌0.8%；香港交易所跌0.5%；建設銀行跌0.3%。

地產股個別發展，長實及領展跌1.1%；新鴻基地產及新世界發展跌0.2%。九龍倉置業及恒隆地產升1.4%及1.2%；恒基地產及信和置業升0.5%及0.2%。

【09:20】滙豐跌近2% 大型科網股回吐

憂慮爆發第二波疫情，市場氣氛轉淡，道指期貨挫400點，港股開市跌310點或1.27%，恒生指數報23,991點，失守兩萬四關。國企指數低開109點或1.11%，報9,723點。

藍籌股普遍向下，中國生物製藥跌4%表現最差；申洲國際及創科實業跌3.6%及3.2%緊隨其後。

金融股是跌市火車頭，滙豐控股跌1.9%；友邦保險跌1.8%；香港交易所跌0.9%，合共拖低恒指近百點。

大型科網股回吐，騰訊跌1.3%報435元；阿里巴巴、美團點評及小米集團跌約1%；網易跌1.2%。

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