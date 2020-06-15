5月內地四大一線城市新建商品住宅銷售價齊升

中國國家統計局數據顯示，中國5月70大中城市中，有57城新建商品住宅價格按月上漲，4月為50城，其中銀川漲幅2.1%領先，而四大一線城市北京、上海、廣洲及深圳，各漲0.5%、0.8%、0.3%及0.6%。另二手住宅銷售價格則按月上升1.1%，漲幅與4月相同。

統計局指出，5月各線城市新建商品住宅銷售價按月升幅均略有擴大，二手住宅漲幅與上月相同或輕微擴大；一線城市新建商品住宅銷售價格按年漲幅與上月相同，二手住宅升幅有所擴大；二、三線城市漲幅延續回落態勢。

該局城市司首席統計師孔鵬稱，2020年5月份，統籌推進疫情防控及經濟社會發展工作取得積極成效，生產生活秩序持續恢復，住房需求得到進一步釋放，70個大中城市房地產市場總體穩定，價格略有上漲。

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