港股格局：梁彥穎指24300分水嶺　

港股周一開市跌穿兩萬四關，之後跌幅收窄。

微臣資產管理財富管理總監梁彥穎表示，恒指6月升跌的關鍵是看這幾日是收於24,300點以上或以下。24,300點可視為後市分水嶺，若這幾日恒指收於24,300點以下，6月有機會下試23,000點水平。相反，若收在24,300點之上，今月有機會上望25,600點。

現時市況未見明顯方向，原因大戶早前「托起」大市，不想大跌前功盡棄；但另一方面上方積累了不少蟹貨，要大升亦受限制，因此有建議可以期權策略應對上落市。當中，統計發現中性期權策略之一的Iron Condor可以70%概率全收期權金。

梁氏解構，以現時市況為例，投資者可選擇沽出行使價22,800點的恒指認沽期權，收取186點的期權金；以及沽出行使價24,800點的恒指認購期權，收取139點。另一邊廂，投資者要封頂和封底，以防輸身家，所以同時買入行使價20,800點的恒指認沽期權，付出成本44點；以及買入行使價26,000點的恒指認購期權，成本為13點。上述期權全為6月到期。

這個Iron Condor組合的最大利潤是6月期結結算時處22,800至24,800點之間，可以在未計算交易使費後盡收268點，以每指數點等於50港元計算，亦即利潤1.34萬元。不過，若期指結算時偏離22,800至24,800點之間，投資者仍會輸錢，故不少投資者期間仍會密切注視市況，並在有需要時加入其他買賣以期降低風險和增加潛在利潤。

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