中國經濟：5月社會消費零售額跌幅縮至2.8%

疫情下，中國國家統計局公布，5月社會消費品零售總額按年跌2.8%，略差過於市場預期跌2.3%，前值下跌7.5%。今年首5個月的社會消費品零售總額按年跌13.5%，符合預期，而1至4月則跌16.2%。

國家統計局貿易外經司統計師張敏稱，隨着國內疫情防控向好形勢持續鞏固，企業復商復市步伐加快，居民生活秩序明顯恢復，特別是在擴大內需、促進消費等多項政策促進下，居民消費持續改善，市場銷售跌幅連續3個月收窄。

至於5月工業增加值按年升4.4%，預期升5%，前值升3.9%。國統局工業司副司長江源指，首5個月累計工業生產仍下降，5月部分行業及產品回升力度有所減弱，外部環境複雜，工業經濟穩定運行仍面臨不少困難和不確定因素。

另外，今年1至5月的城鎮固定資產投資按年跌6.3%，預期跌6%，1至4月下跌10.3%。首5個月房地產開發投資按年跌0.3%，1至4月則跌3.3%。

5月全國城鎮調查失業率為5.9%，比4月份下降0.1個百分點；1至5月全國城鎮新增就業460萬人，與上年同期相比少增137萬人。

5月規模以上工業原煤生產由升轉降，原油及電力生產加快，天然氣生產保持較快增長。5月生產原煤3.2億噸，按年下降0.1%，上月為增長6%；日均產量1,029萬噸，按月減少45萬噸。1至5月生產原煤14.7億噸，按年增0.9%。5月生產原油1,646萬噸，按年增1.3%，增速比4月加快0.4個百分點。

● 內部需求仍有待恢復

彭博報道，數據表明在持續的政策刺激推動下，內地經濟繼續走出新冠病毒疫情引發的下行周期。儘管工業增加值從2月的萎縮中回升，但私人消費仍在收縮，投資尚未反彈。

然而，鑑於世界其他地區陷入衰退，出口下降，並且中美關係繼續惡化，經濟反彈在很大程度上有賴於國內消費。疫情爆發令經濟放緩，造成大量人員失業，並影響了居民收入。

迄今為止，政府的刺激措施集中在基礎設施投資和降低公司借貸成本等需求側政策，這可能在短期內只會對家庭產生有限的影響。報道引述瑞銀集團首席中國經濟學家汪濤早前表示，隨着經濟活動恢復正常，未來幾個月內地的增長勢頭將進一步恢復，但謹慎的消費者情緒，持續的全球委靡以及脫鉤壓力將帶來下行壓力。

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