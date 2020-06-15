【專家點評】周樂樂：流動性助A股走強　關注醫療與科技

過去一周，A股主要指數增長居多。其中，反映市場前景樂觀的中小板，創業板與深證指數升幅幅度大於反映市場謹慎的上證50指數，顯示市場氣氛繼續好轉。申万一級行業中，12個行業增長，16個行業下降。最強的是休閒服務，傳媒，醫藥生物，商業貿易，電氣設備，而最弱的是農林牧漁，建築裝飾，銀行，非因金融，公共事業。

從市場消息來看，國內市場強於海外市場，重要的因素國內控制住疫情，順利推進復工復產，政策強政策刺激經濟，以及推動資本市場與經濟改革，賦予市場信心，抵銷中美貿易關係5月開始，各國陸續推進解封以恢復經濟。中國，日本，南韓，歐洲等地區疫情控制相對好，但日前美國，巴西，印度等新增病例持續上升，加劇了市場解禁進程逐步預期，經濟難以恢復。筆者預計疫情第二波衝擊遠比第一波小，原因是各國從認識病毒，抗疫物資儲備，抗疫經驗普遍等都比第一波衝擊時好很多，而且區域性再次爆發概率大，全球性爆發概率低。因此，市場不宜過度恐慌。既然可預知事件衝擊衰減，那麼對於企業分析，可以理解為一次性損失，在這個基礎上再去分析企業是否還有可持續經營的能力與所處行業發展前景。這一波疫情衝擊某種意義上亞於一場經濟危機，倒逼中國甚至全球的產業升級與經濟結構性轉型，例如：各行各業對接互聯網與雲服務的滲透率持續上升。

另外，中國證監會官員表示註冊制改革是這一輪資本市場改革的「龍頭」，資本市場已經在科創板試點了增量市場的註冊制改革，正在推進創業板存量市場試點註冊制改革。預計將會有更多企業上市能融資，增加市場優質可投資品種。證監會官網日前新增「科技局」，預計將推動利用大數據，雲計算，人工智能等手段的科技監管。預計在科技嚴峻監管下，A股市場有望獲得更多長線資金入場。同時，國家繼續推進開放，除了海南自由港以外，表明表示繼續促進貿易投資自由化，便利化等，在自貿區及臨港新區進行全面高水平的金融開放等。與美國退群比例，中國規模力度開放，有望獲得更多資本青睞，利於經濟長遠的發展。

綜合來看，不必過於關注新冠肺炎疫情第二波衝擊，關鍵看國家政策是否能夠給市場信心與利於經濟長遠發展。經濟趨勢下，尤其需要關注真正有前景的行業，有核心技術與競爭優勢的優質企業。預計因流動性擴大市場，A股整體走強，但維持結構性行情判斷，建議重點關注醫療與科技行業。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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