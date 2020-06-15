【全球攬炒】奧地利航空擬裁員千人　傳英航將減貨運職位

外媒報道，德國漢莎航空集團旗下奧地利航空(Austrian Airlines)行政總裁Alexis von Hoensbroech表示，到2022年時，奧地利航空計劃將公司規模縮減至目前水平的80%，這意味著目前的7,000名員工，將裁員1,100人。不過在未來2年內，將透過縮減工時來避免裁員。

奧地利政府早前宣布，已同意為奧地利航空提供4.5億歐元的紓困，包括1.5億歐元的政府直接援助及3億歐元的政府擔保貸款。

另外，英國媒體援引內部信件指出，英國航空公司預計將減少貨運量，並削減多達500個貨運工作崗位。

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