【大行觀點】觀望人行「降息」　恒指續試兩萬四支持

港股上周先升後整固，全周累跌469點或1.9%。就着周內最備受關注的美聯儲議息結果，投資者基本確認了局方至少在未來數月仍會維持與目前相若的買債規模，因此股市經歷因短期利淡消息而出現合理的獲利回吐後，整體獲得不俗的承接。

展望本周，被視為中國外貿晴雨表的廣交會將由今日(15日)起至24日舉行。雖然今年首次改為線上舉行，在環球商務旅行有待回復之際，不失為企業向外展示新產品和技術的契機。參考去年春季廣交會的出口成交，機電商品佔據比重達53.9%，故展覽有望帶動如家電和重型機械類別股份的關注度。

另外，焦點亦將落在人民銀行續做中期借貸便利(MLF)的操作及其利率設定，特別是人行已率先預告在6月15日左右對本月到期的MLF一次性續做。最新的5月份通脹數據顯示，消費者價格指數(CPI)已降至14個月低位，生產者通脹續現超預期回落，反映進一步寬鬆幣策具需要性之餘，亦存在更大的出台空間，故留意央行有機會下調MLF政策利率，並引導後續的貸款市場報價利率(LPR)下行以帶來「變相減息」效果，有助緩衝市場對北京新冠肺炎疫情反彈的憂慮，故恒指短線續先以24,000點作即市參考支持。

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