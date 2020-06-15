港股格局：曾永堅料上落待變 可買新經濟與醫療股

港股周一早間下跌。圓通環球金融集團行政總裁曾永堅表示，港股現正處於上落待變格局，市場關注環球第二波疫情，尤其是美國與北京最近均有令市場不安的疫情個案新增數字。

另一方面，在市場預期美國聯儲局持續放水的情況下，資本市場資金氾濫，只要經濟數據不較預期差，加上在疫情沒有正式爆發和中美關係沒有惡化的情況下，仍然有利股市表現。市場仍觀望美國本月因應「港版國安法」推行而採取的實際措施。

至於美股會否拖累港股，他認為要視乎當地疫情發展及因種族衝突而引起的社會暴動有否擴散，假如兩者沒有惡化，美股在短期內仍處於上落格局。

他建議投資者目前可買入新經濟及有實際因素和市場基礎支持的傳統醫療股。

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