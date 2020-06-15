新冠肺炎：大摩對V形復甦有信心　末季經濟勢返疫情前

多個國家陸續重啟經濟，摩根士丹利經濟學家Chetan Ahya稱，全球經濟現時處於一個新的擴張周期，到今年第4季經濟產值便可恢復到新冠肺炎疫情爆發前的水平。他指出，由於近來經濟數據和刺激措施有驚喜，對於經濟V形復甦有更大信心。

Ahya預計，經濟出現嚴重但短暫的衰退，全球經濟增速於第二季萎縮8.6%水平觸底後，2021年第一季將回復至增長3%水平。大摩解釋，衰退短暫主由於此輪弱勢並非由巨大失衡所引起的衝擊、去槓桿壓力料趨溫和，以及政策支持有利促進復甦。

基本情況下，大摩假設第二波感染將在秋天發生，但將是可以控制，並且只會採取選擇性封鎖，同時預期疫苗到明年夏天可以廣泛使用。相反，假設在最差情況下，將再度重投今年初實施的嚴格鎖定措施，結果將造成雙底衰退。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626