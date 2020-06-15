港股格局：李偉傑指初步支持在23500點
2020年06月15日 10:53
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股周一(15日)承接外圍跌勢低開，但在兩萬四水平出現反彈。市場關注中國及美國或出現第二波疫情爆發，或會影響經濟重啟步伐。港股方面，恒指重要初步支持料在23,500點，只要外圍疫情受控，該水平可望守得住，若失守就有機會下試22,500點，上方阻力則於100天線，約24,800點。
美股納指上周曾創新高，李預期港股市場的科技熱潮亦會持續，始終新經濟股抗「疫」能力較強，加上中概股陸續來港上市，京東(09618)將於周四(18日)首掛，因此「ATM」三大科技股不妨趁調整時分注買入。
另外，李又指，上周美國聯儲局預期直至2022年都將維持近零息水平，低息環境持續，高息股有望吸引資金吸納。其中領展房產基金(00823)股息率達4厘以上，但不排除未來或有變動，雖然領展以民生為主，但本港零售市場、旅客消費仍未復甦，對商場購物亦或有一定影響，基金價格上升空間有限。冇貨的投資者可待回落至50天線約65元再小注買入，待疫情過去再炒復甦概念，中長線目標可睇75元樓上。
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