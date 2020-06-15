港股格局：李偉傑指初步支持在23500點

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股周一(15日)承接外圍跌勢低開，但在兩萬四水平出現反彈。市場關注中國及美國或出現第二波疫情爆發，或會影響經濟重啟步伐。港股方面，恒指重要初步支持料在23,500點，只要外圍疫情受控，該水平可望守得住，若失守就有機會下試22,500點，上方阻力則於100天線，約24,800點。

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