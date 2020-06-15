【期權攻略】陳偉明：市況反覆　有咩強勢股值博？

上周聯儲局維持利率接近零水平不變，並且再次承諾將使用所有政策工具來支持美國經濟。不過聯儲局對今年美國經濟預測悲觀，加上美國多個州新冠病毒確診人數回升，市場憂慮爆發第二波疫情，拖累港股由25,000點之上一度急挫至24,000點水平。

筆者早前已經多次提及，在美國疫情持續高溫情況下，重啟經濟活動及美國各地示威騷亂很大機會成為爆發第二波疫情的黑天鵝，因此多次提醒避免高追，反而要做足對沖措施。

在肺炎疫苗正式出現之前，估計港股大方向仍然是以强者越强的新經濟、內地物管股、及醫療器械等板塊為主，舊經濟板塊最多會有炒落後的機會，但並不長久。

技術上，期指25,000點以上現明顯壓力，上周三(10日)高位25,255點短期不易升破，暫時先假設期指短期在23,800至25,200點區間上落，等待消息作進一步突破。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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