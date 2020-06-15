【瑞通推介】美團回吐逾2%　留意中年期購沽證

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場關注新型肺炎疫情發展以及經濟重啟進度，道指上周五(12日)收報25,605點，升477點或1.9%，結束連續3日跌勢，全周累跌5.6%，為3月以來最大單周跌幅。

恒指上周五於兩萬四樓下獲買盤吸納，收報24,301點，跌178點或0.7%，全周累挫469點或1.8%，連跌3日；今(15日)繼續整固，跌超過300點後獲承接，兩萬四再度失而復得。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾4,500萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.7億元，反映投資者預期股市調整過後將見反彈。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價23,300至23,399點，而熊證街貨重貨區為收回價25,500至25,599點。

美團點評上周五逆市破頂，低開後曾倒升逾3%至170.1元，收報165.6元，升0.3%，連升3個交易日，14日RSI維持在70以上的超買水平；今早曾回吐約2%，一度下試160元附近支持，其後跌幅收窄，整體而言，美團今早走勢節奏頗快。上周五分別有近270萬和530萬元淨流入其好倉和淡倉。

恒指公司公布，網易符合恒生綜合指數快速納入指數規則要求，網易將於下周獲納入恒生綜合指數及恒生互聯網科技業指數。網易在上周五錄7.2億元沽空成交，沽空比率升至逾30%，股價亦隨大市回落1.1%收市，報128.5元，盤中低見126元；今早繼續調整，跌逾1%，曾跌穿127元。超過1,100萬元在上周五淨流入其好倉。

中海油上周五收跌4.6%於8.83元，穿10天線，是當日表現最差藍籌。紐約期油上周五微跌0.2%收市，全周計累挫逾8%。中海油今早低開逾2%於8.6元，其後徘徊在8.7元附近，失20天線。上周五有近420萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有約40萬元淨流出。

有券商引述舜宇光學管理層對手機鏡頭升級趨勢維持正面，以及維持對今年鏡頭模組和鏡頭付運量分別增長15%及10%的預期。舜宇上周五收於110元關口以下，跌幅1.5%；今早繼續回落，曾低見108元，暫連續四個交易日向下。上周五有近240萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有3萬元淨流出。

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