【瑞通推介】美團回吐逾2% 留意中年期購沽證
2020年06月15日 11:08
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瑞通認股證牛熊證銷售部：市場關注新型肺炎疫情發展以及經濟重啟進度，道指上周五(12日)收報25,605點，升477點或1.9%，結束連續3日跌勢，全周累跌5.6%，為3月以來最大單周跌幅。
恒指上周五於兩萬四樓下獲買盤吸納，收報24,301點，跌178點或0.7%，全周累挫469點或1.8%，連跌3日；今(15日)繼續整固，跌超過300點後獲承接，兩萬四再度失而復得。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾4,500萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.7億元，反映投資者預期股市調整過後將見反彈。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價23,300至23,399點，而熊證街貨重貨區為收回價25,500至25,599點。
美團點評上周五逆市破頂，低開後曾倒升逾3%至170.1元，收報165.6元，升0.3%，連升3個交易日，14日RSI維持在70以上的超買水平；今早曾回吐約2%，一度下試160元附近支持，其後跌幅收窄，整體而言，美團今早走勢節奏頗快。上周五分別有近270萬和530萬元淨流入其好倉和淡倉。
恒指公司公布，網易符合恒生綜合指數快速納入指數規則要求，網易將於下周獲納入恒生綜合指數及恒生互聯網科技業指數。網易在上周五錄7.2億元沽空成交，沽空比率升至逾30%，股價亦隨大市回落1.1%收市，報128.5元，盤中低見126元；今早繼續調整，跌逾1%，曾跌穿127元。超過1,100萬元在上周五淨流入其好倉。
中海油上周五收跌4.6%於8.83元，穿10天線，是當日表現最差藍籌。紐約期油上周五微跌0.2%收市，全周計累挫逾8%。中海油今早低開逾2%於8.6元，其後徘徊在8.7元附近，失20天線。上周五有近420萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有約40萬元淨流出。
有券商引述舜宇光學管理層對手機鏡頭升級趨勢維持正面，以及維持對今年鏡頭模組和鏡頭付運量分別增長15%及10%的預期。舜宇上周五收於110元關口以下，跌幅1.5%；今早繼續回落，曾低見108元，暫連續四個交易日向下。上周五有近240萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有3萬元淨流出。
瑞通相關認股證之選擇：
海油輕微價外、中短期購(26018)，行使價10.18元，2020年12月到期，實際槓桿5.2倍；
海油輕微價外、中短期沽(24075)，行使價7.58元，2020年9月到期，實際槓桿5.6倍；
舜光價外、中短期購(25903)，行使價130.8元，2020年11月到期，實際槓桿4.6倍；
舜光價內、中年期沽(14721)，行使價109.78元，2020年12月到期，實際槓桿2.6倍；
美團輕微價外、中年期購(12677)，行使價175.5元，2021年1月到期，實際槓桿4.3倍；
美團價外、中短期沽(13137)，行使價138元，2020年12月到期，實際槓桿3.8倍；
網易價外、中年期購(13899)，行使價162.99元，2021年2月到期，實際槓桿4.3倍；
網易輕微價外、中短期購(13893)，行使價142.99元，2020年12月到期，實際槓桿4.5倍；
阿里輕微價外、短期購(22402)，行使價232.8元，2020年8月到期，實際槓桿11.8倍；
阿里輕微價外、中短期沽(22404)，行使價198.88元，2020年10月到期，實際槓桿6倍；
騰訊輕微價外、中短期購(26703)，行使價475.95元，2020年9月到期，實際槓桿9.6倍；
騰訊輕微價外、中短期沽(28848)，行使價408.88元，2020年11月到期，實際槓桿6.2倍；
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(65066)，收回價23,610點，槓桿比率39.7倍；
恒指熊證(66474)，收回價24,890點，槓桿比率22.4倍；
海油牛證(66979)，收回價7.88元，槓桿比率6.8倍；
海油熊證(59911)，收回價9.78元，槓桿比率6.6倍；
舜光牛證(55936)，收回價99.9元，槓桿比率7.3倍；
舜光熊證(51595)，收回價123.8元，槓桿比率5.4倍；
美團牛證(63986)，收回價155.1元，槓桿比率13.2倍；
美團熊證(65061)，收回價174.9元，槓桿比率10.4倍；
阿里牛證(66325)，收回價203.89元，槓桿比率18.2倍；
阿里熊證(65826)，收回價226.888元，槓桿比率11.3倍。
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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