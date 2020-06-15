港元拆息︰1個月跌至0.55厘水平

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至0.12厘；1星期報0.28厘；與樓按相關的1個月微跌至0.55厘；3個月為0.92厘。

15/6/2020

隔夜 0.12018厘

1星期 0.28845厘

2星期 0.41720厘

1個月 0.55000厘

2個月 0.81155厘

3個月 0.92756厘

6個月 1.13214厘

12個月 1.40429厘

12/6/2020

隔夜 0.11821厘

1星期 0.30732厘

2星期 0.43071厘

1個月 0.55232厘

2個月 0.80643厘

3個月 0.89411厘

6個月 1.12244厘

12個月 1.40857厘

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