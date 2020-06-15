港元拆息︰1個月跌至0.55厘水平
2020年06月15日 11:21
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至0.12厘；1星期報0.28厘；與樓按相關的1個月微跌至0.55厘；3個月為0.92厘。
15/6/2020
隔夜 0.12018厘
1星期 0.28845厘
2星期 0.41720厘
1個月 0.55000厘
2個月 0.81155厘
3個月 0.92756厘
6個月 1.13214厘
12個月 1.40429厘
12/6/2020
隔夜 0.11821厘
1星期 0.30732厘
2星期 0.43071厘
1個月 0.55232厘
2個月 0.80643厘
3個月 0.89411厘
6個月 1.12244厘
12個月 1.40857厘
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