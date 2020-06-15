新股專輯：康基醫療明招股 七名基投共斥12.8億元撐場
2020年06月15日 11:21
東網電視更多新聞短片
再有醫療板塊新股！中國微創外科手術器械及配件(MISIA)平台康基醫療(09997)周一(15日)開始路演。據銷售文件，周二起至本周五(16至19日)招股，每股招股價介乎12.36至13.88港元，每手500股，入場費7,009.93元，預期本月29日掛牌。高盛、中信里昂、美銀為聯席保薦人。
該公司擬發行2.253975億新股，相當於擴大後股份18%。其中10%為公開發售，集資最多31.29億元。另有15%超額配股權，集資可增至最多35.98億元。
文件指，康基醫療引入7名基礎投資者，合共認購1.65億美元(約12.87億港元)，佔集資規模40.84%，國際基金FMR認購4,500萬美元、貝萊德認購3,500萬美元；中國投資基金清池認購2,500萬美元；中國投資基金高領、奧博資本、Cormorant，以及國際基金橡樹各認購1,500萬美元。
康基醫療目前在中國註冊41種第一類(即風險程度低)，13種第二類(中度風險)，以及8種第三類(高風險)醫療器械。2019年利潤2.06億元人民幣(下同)，按年增長40.72%；收入按年升42.35%至5.03億元，售予經銷商收入佔比達89.6%；毛利率84.1%，按年增加2.3個百分點。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！