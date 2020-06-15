新股專輯：康基醫療明招股　七名基投共斥12.8億元撐場

該公司擬發行2.253975億新股，相當於擴大後股份18%。其中10%為公開發售，集資最多31.29億元。另有15%超額配股權，集資可增至最多35.98億元。

文件指，康基醫療引入7名基礎投資者，合共認購1.65億美元(約12.87億港元)，佔集資規模40.84%，國際基金FMR認購4,500萬美元、貝萊德認購3,500萬美元；中國投資基金清池認購2,500萬美元；中國投資基金高領、奧博資本、Cormorant，以及國際基金橡樹各認購1,500萬美元。

康基醫療目前在中國註冊41種第一類(即風險程度低)，13種第二類(中度風險)，以及8種第三類(高風險)醫療器械。2019年利潤2.06億元人民幣(下同)，按年增長40.72%；收入按年升42.35%至5.03億元，售予經銷商收入佔比達89.6%；毛利率84.1%，按年增加2.3個百分點。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626