李小加：港交所已衝出亞洲　進入「世界盃」

面對新的挑戰與機會，李形容，該所2019至2021三年戰略規劃(立足中國、連接全球和擁抱科技)為其開始衝刺世界盃的「第三次跳躍」，將把香港資本市場發展成「中美競爭的二元化時代」全球金融體系中最重要的樞紐之一，讓世界與中國在港「擁抱彼此」。

他強調，只要永遠心懷夢想，持續創新，永不言停，港交所一定能夠在世界盃比賽中愈走愈強，讓香港成為世界上最閃耀的國際金融中心！

另外，他提到，去全球化在世界部分地方出現，全球化將呈現新的模式和方向。雖然中美競爭的二元化趨勢似乎不可逆轉，但「今天的世界離不開中國，中國也離不開世界」，特別是資本市場。

他又指，無論中美爭執如何發展，不會改變中國資本市場對外開放的大方向，人民幣自由兌換和人民幣國際化的進程亦「絕不會停頓」，更不會逆轉。

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