內地推進創業板改革　有望帶起投資者對IPO熱情

中國證監會發布創業板改革及試點註冊制相關制度規則，半導體、生物醫藥等增長性行業將很快受益於上市門檻下降的制度，投資者有望對內地新股IPO重拾熱情。

財經媒體彭博數據顯示，今年以來內地上市滿一個月的81隻股票中，新股上市一個月的加

目前科創板新股回報可觀。彭博數據顯示，上市已滿一月的科創板股票有102隻，1個月平均漲幅為126%。有5隻股票第一個月收益為負，有56隻個股的收益翻倍。

疫情以及全球鬆政策之下，今年醫藥、科技股成為滬深300指數下表現最好的板塊，科技等增長股佔比更多的創業板指數上周進入牛市，板塊強勁有助帶動投資者對這類新股的熱情。

深圳雲能基金副總經理余英棟表示，今年科技增長股行情為部分上市公司，特別是科創板公司提供了不錯的環境。隨着第三季可能會有創業板註冊制出台，市場對新股可能維持高參與度，回報率預計也會繼續在高位。

金融研究院宏觀策略高級研究員葛壽淨稱，科技股行情和創業板註冊制等信號趨勢，料吸引行業內更多公司進行上市融資，有利於刺激行業快速發展。

周一(15日)起，深圳交易所開始受理創業板新規下的首發申請。根據試行辦法，交易所將率先審核所有上市申請，然後上報證監會，證監會將在20個工作日內對發行人的註冊申請作出予以註冊或者不予註冊的決定。此外，有關創業板股票交易的規定也將放鬆。

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