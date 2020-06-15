【高盛推介】滙豐及中移齊跌　購證可吼？

2020年06月15日 11:55
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    高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股連日下跌，今(15日)繼續下跌。事實上，滙豐於過去1個月計累跌逾3%，反觀，恒指則累升逾2%，屬大藍籌股中較落後大市。
    觀察個股認股證資金流向，可見近日資金轉向部署認購證，上周四及上周五共錄得約1,640萬港元資金流入，為同期第二多資金流入的個股相關資產。
    投資者如計劃部署反彈，高槓桿選擇可留意年期約4個月的滙豐購(25876)。較貼價的選擇則可留意滙豐購(12250)。價外選擇則可留意價外幅度約6個月的中年期滙豐購(27096)。
    滙豐購(25876)，行使價44元，2020年10月08日到期，實際槓桿10.7倍，行使價37至44元間產品中，槓桿最高。
    滙豐購(12250)，行使價39.93元，2020年10月25日到期，實際槓桿6.7倍，貼價。
    滙豐購(27096)，行使價46.93元，2020年12月23日到期，實際槓桿9.7倍，低街貨、中年期價外認購證。
    中移動同於上周開始連日下跌，今早繼續下跌，暫時連續第四日下跌。中移過去一個月則累跌逾5%，亦屬大藍籌股中較落後大市的股份。有報道指中移預期在今年第四季實現5G獨立組網。
    觀察個股認股證資金流向，可見上周資金傾向部署認購證，5個交易日共錄得約2,230萬元資金流入。
    投資者如計劃部署反彈，高槓桿的選擇可留意中移購(11056)。年期約3個月的中移購(23646)，提供的槓桿超過14倍。另可留意貼價購(24840)。
    中移購(11056)，行使價63.68元，2020年09月24日到期，實際槓桿13.9倍，中年期、高槓桿。
    中移購(24840)，行使價56.28元，2020年09月29日到期，實際槓桿10.3倍，貼價。
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    本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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