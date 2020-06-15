【高盛推介】滙豐及中移齊跌 購證可吼？
2020年06月15日 11:55
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高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股連日下跌，今(15日)繼續下跌。事實上，滙豐於過去1個月計累跌逾3%，反觀，恒指則累升逾2%，屬大藍籌股中較落後大市。
觀察個股認股證資金流向，可見近日資金轉向部署認購證，上周四及上周五共錄得約1,640萬港元資金流入，為同期第二多資金流入的個股相關資產。
滙豐購(25876)，行使價44元，2020年10月08日到期，實際槓桿10.7倍，行使價37至44元間產品中，槓桿最高。
滙豐購(12250)，行使價39.93元，2020年10月25日到期，實際槓桿6.7倍，貼價。
滙豐購(27096)，行使價46.93元，2020年12月23日到期，實際槓桿9.7倍，低街貨、中年期價外認購證。
中移動同於上周開始連日下跌，今早繼續下跌，暫時連續第四日下跌。中移過去一個月則累跌逾5%，亦屬大藍籌股中較落後大市的股份。有報道指中移預期在今年第四季實現5G獨立組網。
觀察個股認股證資金流向，可見上周資金傾向部署認購證，5個交易日共錄得約2,230萬元資金流入。
中移購(11056)，行使價63.68元，2020年09月24日到期，實際槓桿13.9倍，中年期、高槓桿。
中移購(24840)，行使價56.28元，2020年09月29日到期，實際槓桿10.3倍，貼價。
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